Strisce blu a Catanzaro Lido? Cittadini prevalentemente contrari. «Nessuna decisione assunta al momento» fanno sapere da Palazzo De Nobili. Nei mesi scorsi una conferenza dei capigruppo aveva dato mandato alla giunta comunale di avviare in via sperimentale, dopo la stagione estiva, l'iter per l'istituzione delle strisce blu nel quartiere marinaro del capoluogo. Ma le polemiche da parte di commercianti e cittadini non mancano. «Non siamo favorevoli - aggiunge una commerciante - venire a lavorare per 8 ore e dover pagare un tot al giorno di parcheggio non mi sembra il caso».

«È un esperimento che già in altri comuni del comprensorio si è rivelato fallimentare - aggiunge un altro cittadino - spero che il sindaco Abramo ci ripensi». Dunque per gli abitanti del quartiere lido i problemi sono altri: «pulizia delle strade, mancanza di strisce pedonali, assenza dei vigili». Ma se la maggior parte dei catanzaresi dice no alle strisce blu, c'è anche chi si dichiara favorevole o propone soluzioni alternative. «Secondo me dovrebbero decentrare i parcheggi - suggerisce qualcuno - farli in un'area custodita in modo tale da dare lavoro a qualche giovane disoccupato. Nello stesso tempo ci sarebbero più spazio e meno macchine nel centro abitato».