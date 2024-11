È arrivato a Reggio Calabria alla sede dell’Asp il Commissario straordinario Massimo Scura per il tavolo tecnico convocato con lo scopo di risolvere le criticità che riguardano il settore di assistenza psichiatrica reggina. Scura alle nostra testata ha dichiarato che «entro il 15 pagherà le spettanze arretrate» e che «è dalla parte dei lavoratori». Da mesi infatti circa 200 operatori non percepiscono gli stipendi ed inoltre è a rischio il loro futuro perché ancora le strutture non sono state accreditate, su questo punto Scura ha affermato che «la procedura sta andando avanti. E che le stesse verranno stralciate dalla rete territoriale in modo da non subire stop e quindi proseguire con il percorso di accreditamento».