Da circa 30 anni si attende la riforma della legge sulla polizia

Il 27 novembre il sindacato della polizia municipale Sulpl - estendendo l’invito a tutte le associazioni e sindacati che vorranno unirsi - manifesterà a Bari per la riforma della Polizia Locale italiana, davanti alla sede che ospita il presidente di Anci Antonio De Caro Sindaco di Bari, sarà anche presente una delegazione Vibonese guidata dal Segretario Territoriale Raffaele Stillitano.

La riforma della legge sulla polizia giace in Parlamento da oltre 30 anni; oramai non è più rinviabile, visto che la società è cambiata attorno a Noi in maniera così repentina e che lo Stato ha scaricato sulla polizia Locale sempre più competenze. Occorre una legge di riforma che garantisca maggiori tutele e diritti agli operatori di Polizia Locale e che consenta agli stessi di garantire reale sicurezza al nostro Paese. Occorre fornire alla Polizia Locale gli stessi strumenti, la stessa formazione e le stesse tutele delle Forze di Polizia dello Stato. In sostanza lottiamo per ottenere un contratto pubblicistico (come del resto hanno già tutte le Categorie che svolgono funzioni di prevenzione e controllo) per i lavoratori della Polizia Locale, che oggettivamente svolgono un lavoro completamente diverso dagli impiegati comunali, ai quali, bisogna riconoscerlo, siamo accomunati solo dal datore di Lavoro, poiché i rischi sono di tutt’altra natura ( oltre 6000 colleghi feriti nel corso di questi anni con uno stillicidio continuo di aggressioni quasi giornaliero in tutti i punti della nostra Penisola. Il segretario generale del Sulpl, Mario Assirelli ringrazia tutti i colleghi che si stanno organizzando per partecipare alla manifestazione, sacrificando un giorno di ferie o di riposo che sarà sottratto alle loro famiglie per combattere per i diritti della categoria