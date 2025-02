Appuntamento il 21 e 22 febbraio con esperti e professionisti provenienti da tutta Italia: la novità di quest’anno sarà una tavola rotonda durante la quale si parlerà tra l’altro dell’importanza del networking e della programmazione strategica per il futuro del turismo

Al T Hotel di Lamezia Terme il 21 e 22 febbraio prossimi ci sarà la terza edizione del Summit Hospitality, l'evento formativo di riferimento per i professionisti dell'ospitalità nel Sud Italia. La manifestazione, patrocinata da Calabria Straordinaria, offrirà due giornate ricche di approfondimenti su tematiche chiave come l'Intelligenza artificiale nell'ospitalità, il web marketing, il revenue management, il social media marketing e il food & beverage.

Oltre al mainstage che può essere seguito sia in presenza che in live streaming, gli argomenti principale verranno approfonditi in 4 lab avanzati. Al Summit ci saranno 30 speaker provenienti da tutta Italia, i migliori del settore.

La vera novità di quest'anno sarà la tavola rotonda, programmata nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico, accademico e imprenditoriale:

Giovanni Calabrese – assessore Regione Calabria alle politiche per il lavoro, formazione professionale, alta formazione ITS, Turismo e Ambiente

– assessore Regione Calabria alle politiche per il lavoro, formazione professionale, alta formazione ITS, Turismo e Ambiente Prof. Tullio Romita – coordinatore del corso di Laurea in Scienze Turistiche e Responsabile Scientifico del Centro Ricerche e Studi sul Turismo

– coordinatore del corso di Laurea in Scienze Turistiche e Responsabile Scientifico del Centro Ricerche e Studi sul Turismo Lino Cangemi – presidente di Master Group World

Durante il dibattito, si parlerà dell'importanza della formazione, del networking e della programmazione strategica per il futuro del settore turistico. In merito, l'organizzatore dell'evento Bruno Strati ha dichiarato: «La formazione è fondamentale, ma altrettanto cruciali sono il networking e la programmazione. Ho ideato questa Tavola Rotonda per creare un punto d'incontro tra il mondo politico, che investe e sviluppa, l'università, che fa ricerca e forma talenti, e l'imprenditoria, che conosce il mercato e le figure professionali di cui ha bisogno».

Il Summit Hospitality 2025 si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi opera nel settore turistico, offrendo un'occasione concreta di confronto e crescita per tutti gli attori coinvolti.

Per ulteriori informazioni sull'evento e su come partecipare, visitare il sito ufficiale: https://summithospitality.it