Il partito sta depositando i documenti alle Regioni, alla Camera e in Senato per bloccare la proposta della Commissione Europea sulla nuova Pac che penalizza il settore agricolo

La Lega presenta in tutti i Comuni, le Regioni, la Camera ed in Senato una mozione per bloccare la proposta della Commissione Europea sui tagli della nuova Pac post 2027 del 20% con ulteriori riduzione di stanziamenti per l'Italia che ha già subito un taglio significativo del budget agricolo.

Si ipotizza la creazione di un Fondo Unico modificando la struttura in due pilastri (uno sostegno al reddito ed uno per l'agricoltura) e così facendo toglierebbe importanti risorse alla politica agricola comunitaria.

La Lega dice no. Il commissario cittadino della Lega Botricello Marco Salvatore Stirparo ha presentato, ieri, in Consiglio comunale una mozione urgente per contrastare le scelte penalizzati della nuova Pac e la tutela del comparto agricolo, così da sostenere gli agricoltori e le filiere attraverso atti chiari e condivisi. La mozione ha avuto ampio consenso.