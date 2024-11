Si tratta di un percorso di progettazione partecipata che punta a creare un nuovo modello sociale ed economico per rilanciare il territorio calabrese

Grande successo per il Talent Garden Cosenza. “Giovani&FuturoComune”. Il progetto di Talent Garden Cosenza, ha vinto nella categoria “Giovani e futuro” il Sodalitas Social Award 2017, il riconoscimento promosso da Fondazione Sodalitas, l’organizzazione italiana di riferimento sulla Sostenibilità d’impresa a cui aderiscono più di cento aziende leader di mercato. E’ stato ritenuto «la migliore iniziativa sotto il profilo di innovazione, dimensione multistakeholder, qualità del management e rilevanza dei risultati, volta a promuovere l’occupabilità dei giovani, a ridurre l’abbandono scolastico e favorire l’inclusione sociale delle nuove generazioni».

La quindicesima edizione del premio

Il premio, giunto alla quindicesima edizione, ha contribuito negli anni a diffondere la cultura della sostenibilità d’impresa in Italia e a far crescere la comunità di aziende per cui la sostenibilità rappresenta un riferimento strategico fondamentale. Il Sodalitas Social Award 2017 è stato assegnato alle iniziative più efficaci nel contribuire alle sfide al centro dei Sustainable development goals (Sdgs) delle Nazioni Unite. I premi sono stati consegnati nel corso dell’incontro “Responsabilità e leadership per un futuro sostenibile”, tenutosi presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano.

«“Giovani & Futuro Comune” dimostra quanto sia importante la leadership delle aziende nel proprio territorio anche per il cambiamento sociale e culturale che tanto invochiamo nel nostro Sud – dice Anna Laura Orrico Co-Founder Talent Garden Cosenza e Project manager Giovani&FuturoComune – Aziende e associazioni possono e devono lavorare insieme per costruire con la propria azione responsabile opportunità per i giovani il cui futuro interessa tutti. Vincere il Sodalitas Social Award partendo dalla Calabria significa far vincere tutti i giovani,le associazioni,le aziende e le amministrazioni locali che hanno aderito al nostro progetto condividendo la visione del fare impresa come bene comune».

Creazione di un hub per il Sud

“Giovani&FuturoComune” nasce dalla collaborazione tra Goodwill, associazione di promozione sociale e Talent Garden Cosenza, spazio di coworking sull’innovazione digitale. È un percorso di progettazione partecipata, che punta a creare un nuovo modello sociale ed economico per rilanciare il territorio calabrese, attraverso la valorizzazione dei giovani e dei beni comuni. Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un hub per il Sud Italia dove i ragazzi (17-20 anni) possano formarsi sui temi della sharing, circle e digital economy, applicandoli all’imprenditoria sociale e culturale, per sviluppare nuove idee finalizzate alla valorizzazione dei beni comuni.