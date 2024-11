Arrivano 8 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone che sovrasta la Tangenziale Est di Vibo Valentia e, quindi, questa eterna incompiuta presto potrebbe uscire dal tunnel. «A dicembre faremo l’appalto – spiega a questo proposito Salvatore Solano, presidente della Provincia – e l’arteria potrebbe essere inaugurata nel 2021».

Solo che il cantiere chiuso è tuttora sotto sequestro e, come aggiunge il presidente, «bisogna trovare altri finanziamenti per i collegamenti tra la Tangenziale e le altre strade», per evitare il rischio che l’opera diventi una cattedrale nel deserto che ingolfa il traffico.

Un diverso auspicio è quello Abdel Ilha Afia, segretario della Fillea Cigl, che spera «che questo cantiere, che darà lavoro ad una cinquantina di addetti, non faccia la fine di quello aperto per l’ospedale», che procede a singhiozzo.

L’entusiasmo per l’arrivo dei fondi sbloccati dal ministero dell’Ambiente, quindi, si fonde al pragmatismo di chi - per questa strada finanziata nel lontano 1997, pure oggetto di inchieste anche per un sospetto danno erariale – sa che a Vibo Valentia è sempre meglio fare gli scongiuri.