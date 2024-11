Il presidente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive ha visitato il centro per l’impiego di Lamezia

Una visita non solo istituzionale ma operativa. E’ quella che ha fatto al centro per l’Impiego di Lamezia Terme Maurizio Del Conte, il neo presidente dell’Anpal, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. Accolto dal presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, Del Conte, dopo i saluti di rito, ha voluto conoscere personalmente tutti gli impiegati del centro e verificato la metodologia di lavoro con la responsabile Angelina Astorino che ha, innanzitutto, spiegato come la forza lavoro sia nettamente diminuita, passando dai 35 ai 16 dipendenti nel giro di pochi anni.

Una terra difficile la Calabria in cui spesso i centri per l’impiego sono l’ultima spiaggia anche se questi faticano a raccogliere le offerte di lavoro.

Tiziana Bagnato