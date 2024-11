Lavoratori della mensa ospedaliera sul piede di guerra. Da questa mattina sono in presidio nell’area antistante l’Azienda sanitaria provinciale di Via Alimena a Cosenza. La situazione rischia di degenerare, alta è la tensione. Chiedono di essere ricevuti dai vertici aziendali ma, al momento, non si riscontra alcuna disponibilità.

Sul posto le forze dell’ordine il cui personale tenta di arginare gli animi. L’Asp ha interrotto il rapporto con la società Siarc ed ha proceduto all’assegnazione provvisoria del servizio affidandolo a una impresa di Montalto che ha avviato le procedure per i pagamenti pregressi ma non fornisce garanzie circa la presa in carico dei lavoratori. Ed è qui che il sindacato generale di base (Sgb) insorge e chiede chiarimenti in attesa dell’indizione del bando per l’assegnazione definitiva dell’appalto. Si chiedono in sostanza garanzie sul capitolo delle assunzioni.