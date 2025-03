«Con l’acquisizione, da parte di Terme Sibarite Spa, del ramo d’azienda delle Terme Luigiane, nasce uno dei gruppi termali più importanti d’Italia. Un risultato che aspettavamo da tempo e che si è concretizzato anche grazie al forte impegno ed al coraggio che, le nostre Amministrazioni comunali, hanno messo sin da subito in campo per far in modo di aprire una nuova stagione, di crescita, di sviluppo e di rilancio, per le Terme Luigiane». La notizia è stata diffusa in una nota stampa dai sindaci di Acquappesa e Guardia Piemontese, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti.

I primi cittadini evidenziano: «Non possiamo che accogliere con gioia e con grande orgoglio l’annuncio da parte dell’amministratore di Terme Sibarite Spa Gianpaolo Iacobini, con il quale si è rafforzata, giorno dopo giorno, una concreta sinergia istituzionale ed una seria e leale collaborazione che sta producendo risultati più che incoraggianti. Strategico e determinante, poi, è stato il sostegno, mai venuto meno, da parte del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, che ha portato avanti un lavoro certosino ed attento, mostrando ampia sensibilità verso il rilancio delle Terme Luigiane e verso le comunità di Acquappesa e di Guardia Piemontese. Così come il senatore Fausto Orsomarso, che si è speso con valoroso impegno, e l'assessore regionale Gianluca Gallo, sempre attento alle esigenze delle nostre comunità».

Tripicchio e Rocchetti aggiungono: «Questo traguardo rappresenta tanto per noi e va a colmare i ricordi dei momenti difficili e della macchina del fango che abbiamo dovuto subire solo perché abbiamo voluto tutelare un bene comune e gli interessi pubblici, non piegandoci in alcun modo alle logiche affaristiche che, spesso e volentieri, hanno bloccato lo sviluppo delle nostre Terme. Ma ora – concludono i due sindaci - siamo di fronte ad un nuovo capitolo di una bellissima storia che scriveremo tutti insieme e che ci vedrà ancor di più operare e lavorare per le Terme Luigiane e per i nostri territori, unitamente a partner che hanno davvero a cuore il futuro di questo immenso bene».