Una vera e propria raccolta di tutte le eccellenze che fanno della regione un luogo pieno di ricchezze storico-culturali ma soprattutto enogastronomiche. La prima edizione della “Guida ai sapori e ai piaceri della Calabria 2017” sarà presentata lunedì 27 marzo a Vibo Marina

La Calabria protagonista delle “Guide di Repubblica”. 230 ristoranti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e di tutte le province, 135 botteghe del gusto, 66 agriturismi&ittiturismi, 75 bed&breakfast, 15 location per ricevimenti; 80 produttori di olio, 55 produttori di vino, 22 caseifici: sono quelli segnalati e descritti nella prima edizione della “Guida ai sapori e ai piaceri della Calabria 2017”, una vera e propria raccolta di tutte le eccellenze che fanno della regione un luogo pieno di ricchezze storico-culturali, ma soprattutto enogastronomiche.

Non mancano gli speciali approfondimenti, fondamentali per scoprire le ricchezze culturali del territorio, come la sezione dedicata alla Calabria Arbereshe, i percorsi che conducono i lettori attraverso i parchi e le oasi della regione, e ancora tanta eccellenza come quella narrata negli itinerari del gusto, che portano alla scoperta dei prodotti tipici del territorio.

Presenti anche le ricette della tradizione, protagoniste della sezione Piatti della memoria, oltre alle ricette dei migliori chef, i quali hanno messo a disposizione dei lettori i loro segreti, per poter replicare in casa piatti unici.

La presentazione. La Guida sarà presentata lunedì 27 marzo presso il ristorante L’approdo di Vibo Marina, alla presenza del presidente della Regione Gerardo Mario Oliverio, del sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dorina Bianchi e del direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa.