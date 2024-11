Si tratta di ex percettori di mobilità avviati al lavoro nella pubblica amministrazione con un rapporto contrattuale che ne prevede l’impiego per 20 ore settimanali

All’indomani dei nostri servizi sull’argomento, la Regione Calabria ha pubblicato questa mattina il bando, rivolto alle amministrazioni comunali, per la proroga dei tirocini di inclusione sociale. Il provvedimento interessa circa 4mila ex percettori di mobilità avviati al lavoro nella pubblica amministrazione con un rapporto contrattuale che ne prevede l’impiego per 20 ore settimanali dietro pagamento di una indennità di sostegno pari a 770 euro.

Il contratto era in scadenza e nei giorni scorsi numerosi sindaci avevano lanciato l’allarme circa il rischio di perdere una significativa quota del proprio personale, i tirocinanti appunto, che di fatto con il proprio apporto garantiscono l’erogazione di importanti servizi pubblici che le carenti piante organiche dei Comuni, in molti casi, non riescono a offrire.

Il bando di proroga, pubblicato dalla Regione questa mattina, consentirà il prolungamento dei tirocini per ulteriori 12 mesi, anche se ancora non state stanziate le risorse necessarie. Cinque milioni dovrebbero arrivare dal governo centrale, almeno altri 30 dovranno essere reperiti dalla Regione. La volontà del presidente Roberto Occhiuto, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate sull’argomento, sembrano andare in questa direzione.