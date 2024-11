Una delegazione guidata dal sindacato Uil Temp è stata ricevuta in Prefettura. L'ufficio governativo si è detto disponibile a farsi carico del problema inviando una nota a Roma

Resta su un binario morto la vertenza che coinvolge circa mille tirocinanti della giustizia calabresi, a cui a fine agosto il Ministero non ha rinnovato la convenzione sottoscritta lo scorso anno per lo svolgimento di attività all'interno degli uffici giudiziari regionali. Il nuovo capitolo della saga si è consumato questa mattina sotto la sede della Prefettura, dopo il sindacato Uil Temp, ha radunato un gruppo di tirocinanti sollecitando un incontro con il prefetto. La delegazione è stata ricevuta in mattinata dal capo ufficio dello staff della rappresentante governativa, Lucia Iannuzzi, che dopo aver ascoltato le istanze dei lavoratori ha assicurato sull'imminente invio a Roma di una nota allo scopo di rappresentare il problema al ministero di Grazia e Giustizia, da cui dipendono le sorti dei tirocinanti.

Luana Costa