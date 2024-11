«La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sul Dpcm riguardante i tirocinanti ministeriali. Una battaglia molto importante per la Calabria, che ho iniziato quando ero in Parlamento e che adesso si sta concludendo positivamente. Finalmente tanti precari avranno una prospettiva». È quanto afferma il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un tweet.

La questione riguarda i 700 precari storici della Regione che potrebbero essere stabilizzati già prima di Natale, assicurando loro un trattamento economico più equo.