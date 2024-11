«Nel rispetto dei mille candidati che sono in attesa di conoscere l’evoluzione del bando» presto sarà istituito un tavolo tra Ministero e Regione

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, relativamente alla situazione dei tirocini negli uffici giudiziari calabresi, ha incontrato, a Roma, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando al quale ha rappresentato – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - l’urgenza di giungere, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione del problema, nel rispetto dei mille candidati che sono in attesa di conoscere l’evoluzione del bando.

Il Ministro, dal canto suo, raccogliendo la preoccupazione del presidente Oliverio, ha dato la propria disponibilità per un prossimo incontro, durante il quale i tecnici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari regionali e del Dipartimento regionale “Lavoro” si adopereranno per individuare le soluzioni più immediate e nel rispetto degli obiettivi presenti nel bando.