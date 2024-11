L’assessore regionale aggiunge: «Si provvederà a convocare un tavolo tecnico con gli uffici tecnici. Successivamente, saranno avviate tutte le procedure tecniche per iniziare il percorso»

"Dopo la pubblicazione relativa alla graduatoria definitiva dei mille beneficiari ammessi ai Tirocini negli Uffici giudiziari, la settimana prossima - ha informato una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - sarà pubblicato sul sito istituzionale il link attraverso cui gli aventi diritto, dovranno, necessariamente, confermare, per come previsto dal bando, la disponibilità al percorso formativo".

"Abbiamo provveduto anche - ha detto l'assessore al Lavoro Federica Roccisano - a convocare il tavolo tecnico con gli uffici giudiziari per il prossimo diciotto ottobre, per definire la convenzione da sottoscrivere e la ripartizione dei tirocinanti beneficiari. Successivamente, saranno avviate tutte le procedure tecniche per iniziare il percorso. È opportuno fare queste specificazioni per fare chiarezza tra i vincitori della graduatoria ed evitare facili strumentalizzazioni o altro. L'interesse prioritario della Giunta e degli uffici è di assicurare procedure chiare e trasparenti, nonché di accelerare i tempi di inizio attività. Dopo la riunione del diciotto saranno esposte le modalità per iniziare il percorso".