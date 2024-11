Lo ha annunciato il ministro per le Infrastrutture intervenendo in Prefettura ad Agrigento: «L’hanno chiesta in tanti»

«Ritornerò in Sicilia fra poche settimane. Non ho parlato di porti se non con i sindaci nella riunione che abbiamo appena avuto. Arriverà, a breve, una nuova autorità di sistema portuale dello Stretto. L'hanno chiesta in tanti; salvo casi particolari si potrà vedere, entro poche settimane, una autorità di sistema portuale Messina-Reggio Calabria». Lo ha detto in Prefettura ad Agrigento, il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli.

