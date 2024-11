Scongiurata l’interruzione dei servizi rapidi di collegamento tra Reggio Calabria e Messina. La notizia è stata diffusa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, retto da Danilo Toninelli. Rfi quindi, dal primo ottobre garantirà, in via temporanea, il trasporto veloce sullo Stretto. Toninelli ha poi assicurato, tramite Rfi, che i mezzi veloci continueranno a viaggiare con la consueta frequenza fino a quando, tra novembre e dicembre, saranno disponibili le risorse per una soluzione strutturale.

E proprio su questo ultimo aspetto è intervenuto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà il quale ai nostri microfoni ha affermato: «Una proroga non supportata da una programmazione pluriennale, che garantisca la continuità del trasporto è evidentemente un provvedimento “tampone” non supportato da una decisione definitiva che possa assicurare questo servizio. Sullo Stretto quotidianamente - ha concluso il primo cittadino - si muovono nelle varie tratte migliaia di cittadini per motivi di studio, lavoro e purtroppo anche per motivi di salute e giocare su questi numeri significa giocare sulla pelle dei cittadini e noi come Istituzione non lo possiamo consentire».