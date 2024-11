Il ministro delle Infrastrutture ha espresso soddisfazione per l’accordo tra le società Contship Italia e Msc: «Questo giorno sancisce il rilancio del porto»

«Una buona notizia per la Calabria e l'Italia intera». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli incontrando a Gioia Tauro le organizzazioni sindacali e i lavoratori del porto annunciando l'accordo siglato oggi tra le società Contship Italia e Msc che ha portato quest'ultima alla gestione futura del terminal di transhipment di Gioia Tauro. «C'è grande emozione e soddisfazione - ha aggiunto Toninelli - perché questo giorno sancisce il rilancio del porto». Il titolare del dicastero Infrastrutture, inoltre, ha confermato che il Consiglio dei ministri per il varo del decreto Calabria si terra a Gioia Tauro nelle prossime settimane. Toninelli è arrivato nel pomeriggio per annunciare il passaggio di Mct, la società che gestisce lo scalo container, a Msc, del gruppo Aponte.