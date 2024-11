Il degrado della stazione di Vaglio Lise a Cosenza, finisce con l'avere ripercussione anche sulle attività del Centro per l'Impiego. Oggi, 6 giugno, gli uffici sono chiusi al pubblico per un intervento di sanificazione dei locali, dopo che nelle ultime ore si è incrementata la presenza di topi all'interno e nell'area circostante, con disagi e panico tra gli utenti. La pulizia straordinaria segue una serie di bonifiche effettuate nella parte esterna, dove però i soliti incivili continuano, protetti dalle ombre della notte, a scaricare spazzaura, ma anche rifiuti ingombranti. Nell'area adiacente il Centro, poi, sempre di proprietà di Ferrovie dello Stato, da tempo non si procede al taglio delle sterpaglie. Questi luoghi, oltre a diventare ricettacoli di immondizia e di animali, sono frequentati da tossicodipendenti e, addirittura, da qualche disperato che vi dimora di notte. Notevoli i disagi per i cittadini.