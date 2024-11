La rivista Forbes Italia ha selezionato il gruppo Callipo tra le cento eccellenze italiane. Nella prestigiosa classifica figura anche il gruppo Caffo. I dettagli sono contenuti in una nota stampa dell’azienda.

La storia del gruppo Callipo

Era il 1913 quando Giacinto Callipo diede vita all'azienda Callipo, a Pizzo, cittadina calabrese nota sin dall’antichità per la pesca del tonno e per le tonnare. Prima in Calabria e tra le prime in Italia ad inscatolare il pregiato Tonno del Mediterraneo, fa della qualità, sin dalla fondazione, la sua principale mission tanto che già nel 1926 viene insignita del brevetto di “Fornitore Ufficiale” della Real Casa. Da allora – si legge nel comunicato -sono passati 109 anni e Callipo non è mai venuta meno a quel principio, un “modo di essere” che continua a rappresentare un punto cardine attorno al quale ruota tutta l’attività, consapevoli che si tratta del segreto del successo. Nel 2019 l’azienda è stata inserita nel Registro delle Imprese storiche italiane di Unioncamere, come pubblico riconoscimento e premio per aver esercitato ininterrottamente l’attività da oltre 100 anni nell’ambito del medesimo settore merceologico e per aver trasmesso nel tempo alle generazioni successive un ricco patrimonio di esperienze e di importanti valori imprenditoriali.

La produzione in Calabria

Da 109 anni – si fa rilevare - tutte le fasi di lavorazione dei prodotti sono svolte in Calabria. Quella di non delocalizzare la produzione costituisce una precisa volontà di Callipo per garantire la qualità del prodotto Made in Italy. Il vero segreto della qualità, infatti, è la lavorazione, risultato della equilibrata combinazione tra tradizione, tecnologia e cura prestata all’intero processo produttivo, dalla selezione della materia prima alla stagionatura dei prodotti fino alla loro commercializzazione. Qualità e tracciabilità sono le basi sui Callipo realizza i suoi prodotti.

Filippo Callipo è nato a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, è proprietario della Callipo Group e rappresenta la quarta generazione dei Callipo che dal 1913 si sono succeduti alla guida della “Giacinto Callipo Conserve Alimentari SpA” che si occupa della produzione e commercializzazione di tonno e prodotti ittici. Ha costruito un impero economico e umano seguendo modelli aziendali all’avanguardia. È stato – chiosa la nota - presidente della Confindustria calabrese, cavaliere del lavoro, attivo in politica, nel mondo universitario e mecenate dello sport calabrese.

«Orgogliosi del gruppo Callipo. Una delle prime aziende in Italia ad aver inscatolato il tonno del Mediterraneo», il commento del governatore Roberto Occhiuto a seguito del prestigioso riconoscimento.