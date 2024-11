L'assessore Staine: «È mia ferma volontà utilizzare tutte le risorse disponibili e intercettare nuovi investimenti per rinnovare la flotta di treni e bus per renderli sempre più efficienti e sostenibili»

Incontro, questa mattina in Regione, tra l'assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine, e il nuovo direttore regionale di Trenitalia, Francesco Berardi. Un momento di confronto sul percorso già tracciato e sui futuri obiettivi.

«Con Trenitalia è stata avviata una proficua collaborazione che sono certa proseguirà nella volontà di migliorare il servizio di trasporto pubblico. È mia ferma volontà – ha detto l’assessore Emma Staine – utilizzare tutte le risorse disponibili e intercettare nuovi investimenti per rinnovare la flotta di treni e bus per renderli sempre più efficienti e sostenibili».

Per quanto concerne le risorse nel settore dei trasporti, nell’ultimo periodo, d'intesa con l'Autorità di gestione del Pon “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – fa sapere una nota della Regione – è stata accelerata l'attuazione dell'investimento previsto per l'acquisto degli autobus.

«Nel solo mese di dicembre la Regione ha liquidato ai fornitori 25 milioni di euro, evitando la perdita di risorse comunitarie e assicurando alla Calabria 103 nuovi autobus, che nell'arco di circa un anno andranno a sostituire altrettanti mezzi vetusti e più inquinanti», si legge.

«Nello stesso mese di dicembre – prosegue la nota – sono stati completati gli investimenti previsti sul Por Calabria 2014/2020, liquidando 15,7 milioni a Trenitalia per l'arrivo di tre nuovi treni elettrici Pop già in servizio da alcuni mesi, e ulteriori 12,7 milioni di euro per l'acquisto di due treni ibridi Blues, già operativi sulle linee non elettrificate. Complessivamente, nel solo mese di dicembre 2023, sono state trasferite a Trenitalia più risorse di quante siano state erogate in passato nell'intero arco del contratto di servizio firmato nel dicembre 2019».

«A questa accelerazione sugli investimenti programmati – conclude la Regione – si affiancano nuovi investimenti. Infatti, con il Dipartimento programmazione, è stata avviata la valutazione dell'acquisto di ulteriori treni sul Programma regionale 2021-2027, oltre il numero già previsto dal contratto di servizio».