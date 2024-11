La soddisfazione del presidente della Regione Mario Oliverio: «L'Europa ha condiviso, per intero, il percorso di elaborazione e definizione del Piano regionale dei trasporti coordinato e guidato dall'assessore alla Logistica Francesco Russo»

Il presidente della Regione Mario Oliverio - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - ha accolto con particolare soddisfazione la nota inviata dalla Commissione Europea con la quale viene comunicata la piena accettazione del Piano regionale dei Trasporti.

«Si tratta - è scritto nella nota - del documento di riferimento per la pianificazione del sistema della mobilità di persone e merci in Calabria, atteso da quasi un ventennio ed approvato, in via definita, con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2016. Con questa approvazione, l'Europa ha condiviso, per intero, il percorso di elaborazione e definizione del Piano regionale dei trasporti coordinato e guidato dall'assessore alla Logistica Francesco Russo. Il risultato è estremamente significativo, non solo perché consente di soddisfare pienamente le condizionalità concernenti il settore trasporti per la nostra Regione, in materia di fondi strutturali, ma perché rappresenta un importante cambio di rotta nella politica di pianificazione e programmazione regionale. La Calabria, infatti, è passata da una situazione in cui ha dovuto registrare molteplici osservazioni e critiche nell'elaborazione di questi documenti, ad una loro approvazione, da parte di un organismo così autorevole, immediata ed integrale. Nella nota inviata dalla Commissione, infatti, si esprime generale condivisione per tutti i contenuti del Piano.

In particolare, per ciò che concerne il porto di Gioia Tauro - conclude la nota - la Commissione ha accolto favorevolmente le iniziative proposte dalla Regione per la 'security', la semplificazione ed una governance rafforzata».