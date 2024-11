'Il testo unico sui trasporti locali, ha dichiarato Bevacqua nella sua veste di presidente della commissione ambiente e trasporti, comincia già a dare concretamente i primi frutti'

“Esprimo il mio vivo apprezzamento per l’annuncio dato ieri in merito alla prossima attivazione di una procedura sperimentale che permetterà di ampliare l'offerta dei collegamenti regionali su gomma da e per l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, soddisfacendo anche l’interrogazione consiliare da me presentata nel febbraio dello scorso anno, in relazione al riavvio dei collegamenti tra gli scali calabresi e le località turistiche regionali”. È quanto afferma il consigliere Mimmo Bevacqua, sottolineando come “l’assessore Musmanno ha tenuto fede a quanto dichiarato nel corso delle audizioni susseguitesi in sede di Commissione consiliare”. “Il testo unico sui trasporti locali, - continua Bevacqua nella sua veste di presidente della commissione ambiente e trasporti - comincia già a dare concretamente i primi frutti e manifesta l’importanza del cardine di questa riforma, cioè a dire la costituzione di un bacino unico regionale e di un’autorità unica regionale sui trasporti, l’Art-Cal, per la quale si è già provveduto alla nomina del commissario straordinario, Annita Serìo”. “L’avvio di Art-Cal e dell’ Agenzia regionale reti e mobilità – conclude Bevacqua –consentirà quell’approccio razionale e di sistema che sinora è sempre mancato in Calabria, in relazione a una progettualità finalmente orientata all’individuazione puntuale delle scelte strategiche e all'allocazione ottimale delle risorse disponibili. La nuova strategia regionale potrà e dovrà puntare a un sistema di infrastrutture e di servizi per la mobilità delle persone e delle merci sempre più interconnesso e l’integrazione con i nodi logistici portuali ed aeroportuali, mi pare una premessa irrinunciabile”.