Il presidente della Regione Mario Oliverio ha partecipato nel pomeriggio di ieri, alla conferenza stampa di presentazione del convegno "La riforma del trasporto pubblico locale", organizzato da Asstra e Ferrovie della Calabria, ed in programma domani presso l'Aula Magna dell'Università della Calabria.

"Abbiamo lavorato in questi mesi ad una legge sul trasporto pubblico locale- ha detto il presidente Oliverio intervenendo all'incontro con i giornalisti - per avere uno strumento normativo che agisca in un settore così strategico. Questo strumento, importante e innovativo, permette di coniugare il massimo di razionalizzazione, il contenimento dei costi con un servizio rispondente a quelle che sono le esigenze di mobilità nella nostra regione. Rispetto alla programmazione abbiamo fatto scelte chiare, allocato risorse, ed abbiamo già messo sul binario dell'operatività questo percorso."



"Stiamo lavorando contemporaneamente a pezzi importanti nell'ambito di questo riordino- ha proseguito Oliverio- ed in questo quadro destiniamo grande attenzione alle metropolitane. Per quella di Catanzaro è prossima la presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa appaltatrice. Per quella di Cosenza si è conclusa l' aggiudicazione provvisoria, da parte della Commissione, all'unica società concorrente alla gara, che è una associazione temporanea di imprese tra cui CMC, TECNITAL e CAF per i rotabili. Questo dato è stato oggetto di disinformazione, alimentata da rappresentanti istituzionali; un fatto che è grave. Siamo in presenza di un grande investimento, riallocato nella programmazione 2014/2020, seguendo l'orientamento della Commissione europea che spinge verso investimenti per la mobilità su ferro."



"È ancora corso di aggiudicazione l'incarico per lo studio di fattibilità per l'ammodernamento della storica tratta ferroviaria Cosenza-Catanzaro. Ciò- ha detto inoltre- dovrebbe permettere un collegamento diretto tra le due aree urbane ma soprattutto dei due poli scientifici dell' Unical e della Magna Grecia. Un ulteriore investimento, questo, per un asse importante del trasporto pubblico locale , che potrebbe portare un vera e propria rivoluzione. Nello studio è stato inserito un tempo di percorrenza che permette al servizio di essere attrattivo e spostare pezzi di mobilità, con la valorizzazione delle aree interne del Savuto e del Reventino, per il rilancio del turismo ed il contrasto allo spopolamento."

"Al riguardo della c.d. metropolitana leggera di Cosenza- ha proseguito il presidente della Regione- , occorre precisare che e' un' opera di cui si parla da venti anni, il cui progetto recepisce, osservazioni avanzate all'unanimità dal Consiglio comunale di Cosenza nel giugno 2013. Il progetto sarà presentato a breve nei dettagli con una iniziativa. Si tratta di un investimento che va in direzione della qualificazione ambientale del territorio, non della sua deturpazione. Viale Parco rimarrà integro ed anzi sarà riqualificato e rafforzato nelle aree destinate a verde ed attività sportive e ricreative. La parte centrale non sarà toccata, ma anzi valorizzata. L'ingombro, su una parte laterale, con un solo binario, corrisponde a quello di un parcheggio. Dobbiamo, come noto, puntare a ridurre al massimo i fattori inquinanti; la tramvia è un passo importante, poiché riduce i volumi di traffico, come nei centri urbani di tutte le città europee della stessa estensione dell'area urbana di Cosenza. Siamo comunque in fase di aggiudicazione provvisoria, per passare alla progettazione esecutiva che potrà accogliere eventuali, ulteriori suggerimenti migliorativi che dovessero arrivare. Occorre guardare all'opera come una vera infrastruttura di ricucitura dell'area urbana, non solo perché mantiene una forte osmosi tra la parte del centro città e Via Popilia, ma finalmente come ricucitura delle zone a sud e nord dell'area urbana. Anche la metropolitana di Catanzaro consentirà una ricucitura con Germaneto, sede della Cittadella regionale. In entrambi i casi avremo una mobilità sicura e veloce nelle due città. "

"Sono questi gli elementi da tenere in conto- ha concluso Oliverio-. L'unica cosa che non ci possiamo permettere è quella di tenere atteggiamenti strumentali su questioni così rilevanti, atteggiamenti che possono solo recare danni alla nostra regione. Per questo, prima di giudicare e di esprimere valutazioni è bene conoscere, informarsi. Il trasporto pubblico locale deve diventare un fattore di reale crescita della nostra regione."