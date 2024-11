Il Vecchio Amaro del Capo, prodotto dalla distilleria Caffo, si è aggiudicato tre riconoscimenti nell'ambito della ventesima edizione dei "Brands Awards", iniziativa che premia le migliori performance dei marchi di beni di largo consumo. In particolare il Vecchio Amaro del Capo ha ottenuto il primo premio nella categoria Alcolici e birre, il Premio Retailer decretato dalla giuria del settore Grande distribuzione organizzata, ma soprattutto il primo premio assoluto come Top Brand dell'anno nella categoria Grocery.

«Dopo i già numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, fra cui quelli recentemente ricevuti ai Sip Awards 2019 - è detto in un comunicato - l'amaro è infatti la prima bevanda alcolica a essere premiata come Top Brand». «Siamo felici e orgogliosi di questo successo - afferma Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo - che rappresenta un riconoscimento non solo al prodotto, ma anche all'approccio dell'azienda».