Nuovo presidio dei lavoratori del Consorzio di Bonifica questa volta nei pressi della sede di Trebisacce in attesa di un incontro che nel pomeriggio gli stessi terranno con il presidente dell’ente Marsio Blaiotta.

Sono una trentina gli operai presenti, unitamente alle organizzazioni sindacali, che rivendicano cinque mensilità arretrate. Contestano in sostanza gli impegni assunti e disattesi dal presidente Blaiotta, anche in presenza di cariche istituzionali. L’incontro si terrà alle 15, nel caso in cui non dovesse sortire alcun effetto, i lavoratori continueranno nell’azione protesta ad oltranza.