Con una superficie di 700 mq e 7 addetti alla vendita il negozio sorge sulla costa tirrenica, nella splendida meta turistica di Pizzo

Sabato 1 Agosto la stagione estiva di Pizzo si inaugura con l’apertura di un nuovo punto vendita ad insegna TRONY situato dentro il Parco Commerciale “L’Aquilone”, già noto agli abitanti della zona per la presenza di attività commerciali di forte attrazione e facilmente raggiungibile anche da fuori città, grazie alla vicina Autostrada Salerno - Reggio Calabria che con lo svincolo a Pizzo consente di raggiungere il punto vendita in pochi minuti. Il nuovo negozio avrà in organico 7 addetti alla vendita coordinati dal Direttore Roberto Sammarco.

Con l’inaugurazione del Trony di Pizzo prosegue il progetto di sviluppo di affiliazione della Dical S.r.l., che con questa apertura, dopo quelle del 2014 di Vibo ad Aprile, Rossano a Maggio e Crotone a Ottobre, e l’ ultima compiuta solo 3 settimane fa a Cirò Marina, conta oggi 10 punti vendita affiliati Trony, di cui 9 in Calabria e 1 in Sicilia. Con i suoi 700 mq di superficie, 3 casse, un parcheggio da 500 posti auto ed un assortimento di circa 4.500 referenze, il nuovo negozio conterà su un bacino d’utenza stimato di oltre 160.000 potenziali clienti, che potranno beneficiare di orari di apertura no-stop, dalle 9.00 alle 20. 15 e di reali offerte promozionali.

Il punto vendita di Pizzo ha una pianta innovativa strutturata su tre rettangoli che formano una Zed è caratterizzato da una chiara ed ordinata disposizione dei prodotti. I reparti presenti rispettano quelli compresi nelle categorie del nuovo format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, telefonia ed informatica con gli ultimi modelli lanciati sul mercato dalle più grandi aziende, videogame ed accessori oltre ad una vasta gamma di climatizzatori, un profondo assortimento di piccoli e grandi elettrodomestici compresi quelli da incasso, in linea con le più moderne soluzioni di design. Tra i vari servizi il punto vendita offrirà la consegna a domicilio, l’installazione di elettrodomestici da incasso e climatizzatori oltre alle diverse opportunità di finanziamenti personalizzati e ricariche a pagamento disponibili per numerose utenze.

Con i suoi oltre 200 punti vendita distribuiti in modo capillare sul territorio, Trony è diventata una delle insegne più conosciute in Italia, oltre che un punto di riferimento per i consumatori ai quali si garantiscono qualità, cortesia, affidabilità e riconoscibilità tese alla costruzione di una relazione stabile e duratura. Gli obiettivi di Trony corrispondono a quelle che oggi sono le priorità dei consumatori: fiducia, rispetto ed un processo di acquisto efficiente. Tutta la squadra dei venditori viene infatti professionalmente formata per consigliare il cliente ed assisterlo durante la fase d’acquisto con grande competenza. Sicuramente questa nuova apertura, sostenuta da una forte campagna di comunicazio ne a livello locale, oltre che sul sito nazionale www.trony.it, darà grande impulso e costituirà un’attività di forte attrazione, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.