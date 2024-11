La cittadina tirrenica accoglie da settimane centinaia di turisti anche da oltreoceano. Numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno

Temperature estive, divertimento e un meltin pot turistico che potrebbe far invidia a ben più illustri località esotiche. Sono questi gli ingredienti della stagione 2018 per Tropea, sempre più punto di riferimento del panorama vacanziero internazionale.

Una stagione che si è aperta con la Pasquetta e continua a mietere numeri di assoluto successo, con un trend in crescita di settimana in settimana che lascia intravedere cifre ben più importanti rispetto allo scorso anno.



A confermarlo è Massimo Vasinton, presidente Asalt, l’associazione degli albergatori tropeani: «Abbiamo numeri forti per quanto riguarda la clientela americana che viene a scoprire la Calabria dopo averne sentito parlare dagli amici o da altri mezzi di informazione. Tropea è ormai entrata di diritto tra le destinazioni più gettonate nei circuiti non solo italiani, ma internazionali».



I punti panoramici e le spiagge della città d’Ercole sono presi d’assalto quotidianamente dagli amanti del mare e da quanti vorrebbero conoscere meglio una regione per molti ancora da scoprire:

«Leggere il posto in cui si è, significa conoscerlo due volte», ci dice Chiara Condò, libraia che ai nostri microfoni conferma la presenza di numerosi visitatori olandesi, svizzeri, tedeschi e americani.