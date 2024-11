Era considerato il banco di prova della stagione estiva calabrese, dopo tanti dubbi e perplessità: il primo weekend di agosto rappresenta da sempre, in Calabria, il primo vero e proprio check in-check out delle vacanze e anche quest’anno era forte l’attesa per capire in che modo avrebbero risposto i turisti al primo vero esodo estivo. Il risultato, però, è stato lusinghiero: è stato infatti un fine settimana da tutto esaurito quello appena trascorso all’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Lo scalo di Sant’Eufemia, principale porta di approdo per numeri della nostra regione, continua il suo percorso di crescita e continua ad essere il punto di riferimento principale per i viaggiatori che scelgono la Calabria come meta turistica: nel primo weekend di agosto, infatti, sono stati tantissimi i turisti approdati nello scalo lametino per trascorrere le proprie vacanze nei villaggi e nelle strutture calabresi o che sono tornati in Calabria per un po’ di relax in compagnia di parenti e amici.

Confermata la crescita di luglio, +12% sui tre aeroporti regionali

I numeri dell’aeroporto internazionale di questo fine settimana confermano tra l’altro il trend positivo registrato da Sacal nel mese di luglio su tutti e tre gli aeroporti calabresi. I numeri relativi al traffico passeggeri hanno fatto registrare un +12% rispetto allo stesso mese dello scorso anno negli scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Nello specifico, l’aeroporto Sant’Anna di Crotone ha registrato 23.067, il 28% in più rispetto al 2022 quando i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 18.081; a Lamezia Terme, invece, sono stati 334.313 mentre, nello stesso arco temporale dell’anno passato, i passeggeri transitati sono stati 307.863, con una percentuale incrementata del 9%; aumentano del 37% rispetto al 2022 stesso mese, i passeggeri atterrati e decollati dal Tito Minniti di Reggio Calabria, in valore assoluto 32.079 quelli del 2023 e 20.035 dello scorso anno.

Aumentano anche i movimenti aeromobili nel mese appena trascorso: lo scalo di Crotone registra 138 aerei movimentati, Lamezia Terme 3.057 e Reggio Calabria 1070, con incremento percentuale rispetto all’anno 2022 dell’11%, dei due aeroporti di Crotone e Lamezia Terme e 23% dello scalo di Reggio Calabria. Numeri e percentuali interessanti se si tiene conto del fatto che il mese di luglio è stato caratterizzato da scioperi e cancellazioni di voli.