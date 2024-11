La Calabria sarà protagonista della seconda edizione della Festa dei Cammini che si terrà presso la Basilica di Sant'Antonio a Padova il prossimo 27 aprile. Ci saranno l'assessore del Comune di Cosenza, Rosaria Succurro, e il referente regionale del Cammino di Sant'Antonio, Antonio Modaffari: «Sarà un'importante occasione- commenta Modaffari- per far conoscere il culto di Sant'Antonio in Calabria. Un legame forte che, come testimonia l'entusiasmo nell'abbracciare il progetto voluto dai Frati della Basilica e dall'Associazione Il Cammino di Sant'Antonio».

I comuni coinvolti

Un lavoro durato mesi per valorizzare la nostra regione: «Hanno aderito al progetto i comuni di San Marco Argentano, Pizzo, Reggio Calabria, Cosenza e Morano, ma presto arriveranno le delibere di Giunta di Lamezia Terme, Palmi e Rosarno. Nel rimarcare l'importante sostegno dell'Unpli regionale e del Masci Reggio Calabria- conclude Modaffari- spero vivamente che presto anche la Regione Calabria possa abbracciare questa idea che ormai sta diventando realtà».