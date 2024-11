Il sottosegretario al Turismo e deputato di Alternativa popolare è intervenuta in occasione del congresso regionale dell'associazione generale Cooperative Italiane Calabria alla Camera di Commercio

"Dopo decenni di Italia a due velocita', con il Sud considerato un pesante fardello per il nord produttivo e ricco, abbiamo l'opportunita' di prendere una rivincita. Abbiamo un comparto in grado di colmare il gap con il nord Italia: il turismo". Lo dichiara il Sottosegretario al Turismo e deputato di Alternativa popolare Dorina Bianchi intervenuta nel panel 'Turismo Paesaggio e Beni Culturali' in occasione del congresso regionale dell'associazione generale Cooperative Italiane Calabria presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia.

"Abbiamo assistito a un'estate con numeri record - aggiunge - adesso dobbiamo renderli strutturali. Proprio ieri, in occasione dell'apertura del TTG di Rimini, l'Osservatorio di Confturismo-Confcommercio e dell'Istituto Piepoli, ha confermato il trend positivo per questo anno straordinario per il turismo che spingera' presto l'economia italiana alla creazione di nuovi posti di lavoro. C'e' ancora molto da fare, ma la strada imboccata e' quella giusta e momenti di confronto, come questo, con gli attori del settore - conclude la Bianchi - sono costruttivi per mettere a sistema gli obiettivi raggiunti e pianificare il futuro". (Agi)