«Il turismo è uno dei settori più colpiti dall’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. È necessaria, per questo, la creazione di un fondo speciale che copra la riduzione delle entrate direttamente connesse con il turismo e per garantire un minimo di liquidità per farci trovare in piedi quando i flussi turistici ripartiranno».



Lo scrive il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante Ernesto Magorno, sull'appello dei sindaci per salvaguardare i 28 gioielli d'Italia. «Ho firmato, insieme ad altri 27 sindaci di tutta Italia - comunica - l'appello indirizzato al governo per salvaguardare anche la città di Diamante».