«Orgogliosi anche quest'anno di rappresentare quella parte della Calabria che non si arrende e vuole crescere e progredire». Così Ernesto Alecci, sindaco di Soverato al termine della cerimonia di consegna a Roma delle Bandiere blu 2019 che per il terzo anno consecutivo sventola sulla perla dello Ionio. «La regione Calabria passa da 7 Bandiere del 2017 a 11 Bandiere del 2019. Non siamo più la regione fanalino di coda ma stiamo risalendo con determinazione. Politica dei piccoli passi che nel tempo determinano il cambiamento - ha aggiunto il primo cittadino -. Dobbiamo tutti assieme lavorare ancora di più per difendere e valorizzare la nostra bellissima regione».