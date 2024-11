Tropea testimonial del Made in Italy in Costa Azzurra. Dal 31 marzo al 2 aprile sarà protagonista al Salone iD week-end. L’obiettivo è quello di migliorare la «reputazione internazionale della destinazione turistica, culturale e identitaria, con il suo patrimonio di produzioni agroalimentari, icona indiscussa della Calabria nel mondo», fa sapere il sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per questa nuova opportunità che fa seguito alle diverse iniziative promosse Oltralpe. Su tutte la campagna che ha visto Tropea sui tram di Montecarlo e Nizza nella Settimana della cucina italiana nel mondo.

Il primo cittadino – si legge in una nota stampa del Comune – ha ringraziato l’amministrazione, Gal terre vibonesi e Regione Calabria «per il sostegno e contributo a quest’ulteriore vetrina di marketing territoriale che consentirà di far anticipare in Francia tutta l’esperienza enogastronomica di Tropea e del territorio».

«In Costa Azzurra, seconda destinazione francese dopo Parigi, si contano – sottolinea il sindaco – 15 milioni di turisti che sbarcano in Europa, attraverso l’aeroporto internazionale di Nizza, il secondo in Francia per quantità di traffico di passeggeri all’anno. Si tratta di un target internazionale e di alta gamma che guarda con molto interesse alla destinazione Tropea». Più di 100 espositori da tutto il mondo e 8500 visitatori. Sono, questi, i numeri dell’edizione 2022 pronti per essere superati anche quest’anno. All'evento che si candida ad essere la manifestazione più importante del Mediterraneo, la cittadina calabrese parteciperà per il secondo anno consecutivo con il Progetto 10 comuni promosso dalla Camera di Commercio italiana a Nizza.