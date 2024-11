Il marchio Ecolabel dell'Unione Europea è un’etichetta ecologica in grado di garantire importanti vantaggi ai servizi e al sistema ricettivo turistico calabrese che ancora ne sono privi. Per questo l’Arpacal, insieme alla Regione Calabria e all’Ufficio scolastico regionale ha organizzato a Catanzaro un momento informativo alla presenza tra gli altri del presidente del Comitato Ecolabel Riccardo Rifici, organismo composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico, della Salute, dell'Economia e delle Finanze e dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e Ricerca ambientale) per illustrare gli elementi di competitività che l’etichetta potrebbe portare alle aziende calabresi.



Uno strumento volontario per promuovere la qualità dei prodotti o dei servizi che prevede il rispetto di determinati standard ambientali con vantaggi importanti, testimoniati anche dall’esperienza della regione Sicilia dove le strutture ricettive con marchio Ecolabel hanno registrato un incremento del flusso turistico abbinato a notevoli risparmi dal punto di vista della gestione delle risorse. E intanto in Calabria l’Arpacal ha condotto un'indagine su 150 strutture ricettive. Quello che è emerso è che molte adottano già determinati accorgimenti che riguardano il risparmio energetico, il risparmio idrico, il contenimento degli sprechi, candidandosi dunque a ottenere con facilità l'Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica. Nell’occasione inoltre sono state premiate le scolaresche che hanno partecipato al concorso “Noi dell’Ecolabel UE” nonché i docenti delle scuole primarie calabresi che, aderendo ad un invito dell’Arpacal, hanno partecipato ad un percorso formativo curato dall’Ispra sulle certificazioni ambientali.