La Calabria meta turistica privilegiata da milioni di persone. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Sole24ore. Record di presenze, soprattutto straniere, pieni alberghi, villaggi e case vacanza.

La Calabria destinazione per europei, cinesi e americani

La nostra regione fa sfoggio della sua bellezza anche oltreoceano. Così come sottolinea il Sole24Ore "protagonista della fiera del turismo di Shanghai, segnalata nella top list della prestigiosa Rough Guides, citata da Mastercard, dal Telegraph, dal Guardian e dal New York Rimes, la Calabria scopre di essere diventata una destinazione cult per europei, cinesi e americani. Gli stranieri al 31 luglio sono aumentati del 4,6% rispetto allo scorso anno. Il mercato italiano registra invece un incremento del 3,4%".



Anche la Regione parla di record: «Il picco massimo degli ultimi venti anni è stato raggiunto nel 2007 e si trattava di 8,8 milioni di presenza - ha dichiarato il dirigente regionale Rodolfo Bova - quest'anno si prevede di raggiungere i 9 milioni». E ancora il presidente di Federalberghi, Vittorio Caminiti: «La Calabria ha il parco alberghiero più nuovo d'Italia e le camere più ampie rispetto alla media nazionale».

Il flusso dei vacanzieri, inoltre, non si è arrestato nemmeno di fronte alle condizioni più scoraggianti. Dei tre aeroporti regionali - evidenzia il Sole24Ore "funziona a pieno regime solo Lamezia Terme, nonostante su più fronti il governatore Mario Oliverio spinga “sull’accessibilità per intercettare la domanda turistica e determinare la crescita della regione”. E dai dati di Assaeroporti risulta che i viaggiatori internazionali, che volano su Lamezia, sono aumentati del 60% rispetto allo scorso anno.