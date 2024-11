Testimonial per il mercato americano sarà Lidia Bastianich. Investimenti per 8 milioni nel triennio 2017-2019

I mercati degli Stati Uniti e della Cina tra le priorità delle politiche della Regione Calabria in tema di turismo: sono queste due delle principali azioni previste dal Piano esecutivo annuale di sviluppo turistico regionale, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta presieduta dal governatore Mario Oliverio. Il provvedimento individua le principali azioni promozionali della Regione Calabria nel triennio 2017-2019, prevedendo nel complesso uno stanziamento di risorse, a valere sul Por, pari a oltre 8 milioni, la metà dei quali impegnata per l'annualità 2018.





Il piano esecutivo per l'anno in corso in primo luogo prevede - si legge nella delibera - «la partecipazione della Regione alle più importanti Borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici, sia in riferimento ai prodotto da consolidare (esempio: balneare, culturale, naturalistico) sia per i nuovi prodotti da valorizzare (enogastronomia, natura e sport)».





Per questa azione l'importo di risorse previste è complessivamente pari a 2,1 milioni per il 2018. Inoltre, si punta anche sulla pubblicazione di avvisi per la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, con una spesa quantificata in 1,4 milioni per il 2018.





Nel piano, inoltre, si fa presente che nell'anno del cibo mondiale 2018 «la Regione intende incidere sulla promozione del prodotto turistico enogastronomico regionale soprattutto nel mercato americano: a tal fine sono state programmate specifiche azioni a supporto dell'enogastronomia calabrese d'eccellenza attraverso programmi televisivi settoriali trasmessi dal circuito televisivo Apt (American Public Television). Come testimonial della campagna di promozione è stata individuata, per il mercato di riferimento, Lidia Bastianich, chef, imprenditrice e star televisiva internazionale».





Il Piano esecutivo annuale del turismo della Regione prevede, ancora, la realizzazione di attività di promozione nel mercato cinese, «considerato di notevole interesse e finalizzata a rafforzare il sistema integrato di comunicazione turistica - prosegue la Giunta - e capace di promuovere la destinazione Calabria e i principali grandi attrattori culturali e naturali», e lo stesso è previsto per il mercato americano: per queste due azioni la spesa quantificata per il 2018 è di 550mila euro (250mila per il mercato cinese, 300mila per quello americano).

Infine, la Regione Calabria punta anche sulla attività di promozione e di comunicazione nell'ambito del Giro d'Italia 2018.