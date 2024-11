VIDEO | Sono giunti da ogni angolo della Calabria per manifestare. Chiedono maggiori sostegni al settore dei trasporti e dei viaggi, messo in ginocchio dalla crisi

Sono arrivati da tutta la Calabria per protestare contro le politiche nazionali e regionali che in questo periodo nei lockdown li ha visti tra i più penalizzati. I titolari di agenzie di viaggi, le società di trasporto pubblico non di linea, i padroncini, le guide turistiche stanno manifestando davanti all'aeroporto di Lamezia Terme. Non solo striscioni ma anche valigie in mano, sono arrivati in pullman sfilando e chiedendo un ampliamento del decreto del 19 maggio 2020 tramite emendamenti da loro proposti.





Attraverso un documento, le Associazioni di categoria Federnoleggio Calabria e Assoviaggi Calabria chiedono:

“Blocco totale di leasing e finanziamenti su beni mobili o immobili strumentali , fino al 31 Marzo 2021” (Federnoleggio e Assoviaggi);





“Prolungamento degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 202 0” (Federnoleggio e Assoviaggi);





“Aumento del Fondo di Garanzia per le Agenzie Viaggi e T.O, da 25 milioni a 250 milioni” (Assoviaggi);

Adeguamento del periodo di riferimento per il “fondo perduto” all’intero 2° trimestre (aprile/giugno) anziché al solo mese di aprile (Federnoleggio e Assoviaggi);





Stanziamento di un fondo di almeno 500 milioni di euro da destinare all’aumento della capacità del Tpl (trasporto pubblico di linea) tramite i mezzi e le strutture del settore Ncc, almeno fino al termine dell’emergenza Covid-19 (Federnoleggio);

A livello regionale inoltre sollecitano: