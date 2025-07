Nel 2022 sono stati 68.752 (39,3% del dato complessivo) i turisti arrivati a Reggio Calabria città, ma senza sostare a lungo. La città di Reggio è la prima destinazione metropolitana: in tanti la scelgono, la preferiscono ma non per sostarvi.

Tra le destinazioni reggine, dopo Reggio città anche Palmi (14.423 arrivi; 8,7%), Roccella Jonica (11.470; 6,6%), Santo Stefano in Aspromonte (9.100; 5,2%) e dopo ancora la perla della costa Viola, Scilla (8.891; 5,1%). Dietro ci sono Siderno (8.404; 4,8%), Villa San Giovanni (6.376; 3,6%), Rosarno (6.091; 3,5%), Cittanova (4.178; 2,4%) e, infine, San Ferdinando (3.850; 2,2%). Questa l’analisi degli arrivi, con i quali si intendono turisti che trascorrono poco tempo, dunque delle brevi permanenze sul territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Le presenze

Il dato delle presenze, legato alla durata del soggiorno, restituisce numeri diversi ma una classifica molto simile. Sempre Reggio città la prima destinazione metropolitana con 129.072 turisti (28,3% del dato complessivo). A deporre a favore è il numero dei turisti, non il protrarsi della permanenza in sè.

Seguono Palmi (47.561; 10,5%), Roccella Jonica (11470; 6,6%), con un balzo in avanti San Ferdinando (31.129; 6,8%), che precede Brancaleone (25.260; 5,6%), Siderno (24.894; 5,5%), Scilla (17.620; 3,9%), Santo Stefano in Aspromonte (16.908; 3,7%), Rosarno (14.001; 3,1%). Infine, Caulonia (12.592; 2,8%) che con Brancaleone neppure figura tra gli arrivi per il numero evidentemente più basso di turisti che però si fermano più a lungo.

I soggiorni più lunghi

L’analisi della permanenza media restituisce, infatti, uno scenario differente. Nel rapporto tra presenze e arrivi, spiccano San Ferdinando con un valore pari a 8,1 notti per ciascun turista, seguita da Condofuri (8,0) e Brancaleone (7,0). Reggio Calabria, dove il numero dei turisti è superiore, ha una permanenza media pari a 1,9 notti per turista. Reggio città si colloca così al 23° esimo posto tra le località monitorate. Dunque Reggio si sceglie dome destinazione, si arriva ma si riparte dopo solo qualche giorno. Le permanenze non sono lunghe.

In generale, tuttavia, la permanenza media sul territorio metropolitano è significativamente inferiore al dato regionale: 2,4 a fronte di un dato medio regionale di 4,6 notti per turista. Questo dato è relativo al 2023.