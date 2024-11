Il Santuario di San Francesco di Paola ospiterà il prossimo 4 ottobre la cerimonia di inaugurazione ed il workshop internazionale di Aurea - Borsa del turismo religioso, culturale e naturalistico, in un'area espositiva animata da operatori, istituzioni ed enti territoriali.





«Aurea, giunta quest'anno alla sua settima edizione in Calabria - si legge in una nota dell'Ufficio stampa della Giunta regionale - e' promossa dall'amministrazione regionale, fortemente voluto dal presidente Mario Oliverio e prosegue il percorso di crescita già avviato, che le ha permesso di aprire le porte alle regioni del Mezzogiorno e ad altri segmenti turistici, anche grazie alla collaborazione ed al prestigioso patrocinio dell'Enit. Obiettivo di questa evoluzione è confermarsi come vero e proprio punto di riferimento per il panorama fieristico del Sud Italia, valorizzandone l'intera offerta turistica. A conferma del suo ruolo di manifestazione "business oriented", parteciperanno 50 buyer internazionali specializzati nella pianificazione di viaggi religiosi, culturali e naturalistici. Un'occasione imperdibile per gli operatori dell'offerta che saranno stimolati a fare rete per la realizzazione di specifici prodotti turistici da commercializzare. Dal 5 al 7 ottobre, inoltre, due educational tour attraverseranno la Calabria consentendo ai buyer internazionali di scoprirne ed apprezzarne le eccellenze religiose, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche».