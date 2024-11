L’incontro, organizzato San Paolo Invest, si terrà sabato 17 giugno all’oratorio ANSPI “Angelo Blu” del comune reggino

Si terrà sabato 17 giugno alle ore 10 all’oratorio ANSPI “Angelo Blu” di Bruzzano Zeffirio il convegno “Tutela del risparmio, repressione penale e stabilità del sistema finanziario”.



Il convegno si inscrive all’interno di un più complesso progetto culturale finalizzato ad elevare gli standard di alfabetizzazione finanziaria in Calabria.



Dopo i saluti del Dr. Francesco Cuzzola sindaco di Bruzzano Zeffirio, aprirà e modererà i lavori la Dr.ssa Antonietta Maria Altomonte.



A seguire interverrà il Dott. Francesco Nucera (Group manager Sanpaolo Invest) che si occuperà di delineare lo scenario del risparmio in Italia alla luce della normativa di derivazione europea sul Bail-in; l’avv. Francesco Albanese che analizzerà alcune fattispecie incriminatrici legate ad illeciti finanziari (aggiotaggio, appropriazione indebita, gestione infedele del risparmio); concluderà il seminario il presidente commissione Giustizia Senato della Repubblica, Vincenzo Nico D’Ascola che delineerà, in una prospettiva de iure condendo, le possibili modifiche all’attuale sistema legislativo in materia di tutela del risparmio.