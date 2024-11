Nella sala oro della Cittadella regionale si è tenuta oggi la conferenza stampa per la seconda edizione della Kermesse De.Co. della Calabria, l’esposizione dei prodotti a marchio De.Co., denominazioni comunali di origine e delle tipicità locali, organizzata dal Comune di Fuscaldo con il sostegno della Regione Calabria e dell’Arsac. L’evento De.Co. della Calabria si terrà, il 15 e 16 novembre prossimi, nel centro storico di Fuscaldo. I dettagli sono contenuti in una nota stampa della Regione.

Gallo: «Eventi importanti per la promozione del territorio».

La presentazione della kermesse De.Co.

«Iniziative come questa richiamano la Regione – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – ma anche l’Arsac a un’attenzione istituzionale, perché importanti per la promozione del territorio e dei prodotti dello stesso. Devo evidenziare come l’Unpli Calabria sia fondamentale in questo percorso. Molti comuni hanno compreso l’importanza della promozione del proprio territorio e quello che di buono si produce. Fuscaldo è tra i più performanti in questo senso, perché dimostra come si possa andare oltre quelle che sono le attività ordinarie che un’amministrazione deve portare avanti. Segno evidente di un fermento che si sta registrando su tutto il territorio calabrese – ha concluso l’assessore Gallo – e io sono felice di questo. L’enogastronomia calabrese deve sempre di più ottenere i giusti riconoscimenti per collocarsi nel miglior modo nel mercato non solo nazionale».

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, il commissario di Arsac Calabria Fulvia Caligiuri, il consigliere comunale di Fuscaldo Carmine Scrivano, il presidente di Unpli Calabria Filippo Capellupo ed il dirigente degli istituti superiori di Paola Sandra Grossi.