La convenzione prevede l’avvio di 650 tirocinanti nei diversi uffici giudiziari della regione, così come previsto dal Ministero della Giustizia

È stata firmata oggi, nella sede della Cittadella, la convenzione tra la Regione ed i vertici dei due distretti di Corte d’Appello della Calabria per l’avvio di 650 tirocinanti nei diversi uffici giudiziari della regione, così come previsto dal Ministero della Giustizia. La convenzione è stata firmata dal presidente della Regione Mario Oliverio, dall’assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano, dai presidenti delle Corti d’Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, e di Reggio Calabria, Luciano Egidio Maria Gerardis, dal procuratore generale della Repubblica di Catanzaro Raffaele Mazzotta, dal procuratore generale f.f. di Reggio Fulvio Rizzo e dal dirigente generale del dipartimento regionale Lavoro Fortunato Varone.

La convenzione prevede, di fatto, l’utilizzazione di quanti hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la selezione di mille lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, che risultano presenti nella graduatoria degli ammessi.

“Noi abbiamo messo a disposizione dell’amministrazione della Giustizia – ha detto il presidente Oliverio – consistenti risorse perché siamo convinti che essa sia di particolare importanza per la crescita di questa terra. Questa terra cresce se si afferma la legalità e per affermare la legalità è necessario che l’amministrazione della Giustizia sia messa nelle condizioni di operare nel massimo dell’efficienza e della rispondenza alle esigenze del nostro territorio e delle nostre comunità”.

l.c.