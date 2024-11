Manca davvero poco allo svolgimento del nuovo concorso pubblico relativo all'assunzione a tempo determinato della figura dell'addetto all'Ufficio del Processo. Secondo quanto riportato dal ministero della Giustizia, sono state presentate 72.901 domande su 3.946 posti disponibili. Un quarto dei candidati risulta avere meno di 30 anni, quasi il 60% meno di 40, e una partecipazione femminile superiore al 70%. Le prove si svolgeranno il 5 e il 6 giugno 2024 nelle varie sedi delle Corti d'Appello italiane.

Per quanto riguarda il Distretto giudiziario di Catanzaro, le unità indicate nel bando sono 150. Molto di meno i posti disponibili nel Distretto giudiziario di Reggio Calabria: 91 in tutto.

Cos’è l’ufficio del processo

L’istituzione dell’ufficio del processo, si legge sul sito del ministero della Giustizia, «corrisponde ad un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che, prendendo spunto da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari».

Qual è il ruolo dell’addetto all’ufficio del processo

«Gli addetti all’ufficio del processo avranno il compito di: collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza; predisporre le bozze di provvedimenti; collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile». Questa figura serve a smaltire il carico di lavoro della giustizia, come richiesto dall’Europa e messo nero su bianco nel Pnrr. Lo stipendio base di un addetto dell’ufficio del processo è di 1.700 euro lordi al mese.