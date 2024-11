Al congresso regionale a Reggio Calabria presente anche il segretario nazionale Barbagallo: «I giovani non trovano lavoro e devono emigrare, bisogna correggere questo dato»

Santo Biondo e' stato riconfermato, dagli oltre duecento delegati che hanno preso parte all'undicesimo congresso regionale della Uil, alla guida del sindacato calabrese. Con la rielezione, che ha ottenuto l'unanimita' dei consensi, prende il via il secondo mandato di Santo Biondo alla guida della Uil Calabria. Ai lavori congressuali, che si sono svolti all'interno della "Tenuta Tramontana - Casale 1890" di Sambatello, e' stato presente anche il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. «Per molto tempo i governi hanno derubricato il problema Mezzogiorno dall'agenda politica, le conseguenze si notano». Lo ha detto rispondendo ai giornalisti il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, oggi a Reggio Calabria per l'undicesimo congresso regionale della Uil Calabria.

Giovani e disoccupazione

«Il differenziale economico, produttivo e occupazione - ha aggiunto Barbagallo - e' sotto gli occhi di tutti. I giovani non trovano lavoro e devono emigrare, bisogna correggere questo dato. Ho fatto un'analisi, il momento in cui si e' avvicinato di più il Mezzogiorno al resto del Paese, al Nord in particolare, e' stato quando c'era l'intervento della Cassa del Mezzogiorno. Ora io non sono un nostalgico della Cassa del Mezzogiorno, ma senza un intervento straordinario come si recupera quel gap infrastrutturale, di infrastrutture immateriali e materiali che non ci sono nel Mezzogiorno. Allora la Cassa del Mezzogiorno diventò uno strumento costruttivo, ma invece di correggere lo strumento, si e' abolito lo strumento ma la corruzione e' continuata ad aumentare, quindi c'e' qualche cosa che non funziona. Abbiamo bisogno di intervento straordinario per le infrastrutture. Nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, prima sono state realizzate le infrastrutture e poi si sono allocate le aziende, qui da noi in Calabria un'azienda se trova un posto dove allocarsi si alloca e poi per fare viaggiare le idee, le persone e le merci, bisogna vedere come fare. Non puo' funzionare.

«Il Mezzogiorno vive una situazione drammatica»

Il Paese non si riprende economicamente se il Mezzogiorno non recupera il gap. Piu' del 70% delle nostre imprese lavorano per il mercato interno e senza il recupero del potere di acquisto dei lavoratori, dei pensionati, e il lavoro per i giovani - ha concluso Barbagallo - le aziende rischiano di essere chiuse». Ai lavori del congresso regionale della Uil Calabria ha portato il suo contributo Pierpaolo Bombardieri, segretario organizzativo nazionale della Uil. «Il Mezzogiorno - ha detto - vive una situazione drammatica, al suo interno la Calabria e' sempre piu' in difficolta'. I numeri della disoccupazione sono inaccettabili, cosi' come lo sono i viaggi della speranza che tanti nostri concittadini sono costretti a compiere per ricercare la giusta cura ai propri problemi di salute. Voi ci dovete aiutare, perche' noi dobbiamo aiutare chi ha bisogno e sostenere chi vuole fare una battaglia per cancellare le ingiustizie da questa terra».

«Il labirinto della povertà»

«La Calabria - ha detto, poi, Santo Biondo - oggi e' finita all'interno del labirinto della poverta'. Un labirinto, dal quale se ne esce solo se ci sara' una segnaletica direzionale definita, sottratta alla gestione della cattiva politica che manca di idee precise e che, in questi anni, ha contribuito a spostate, volutamente, il senso di marcia senza soluzioni di continuita' di questa segnaletica direzionale. A questa segnaletica direzionale, per l'uscita di questo territorio dal labirinto della poverta', non possono mancare due grandi temi sui quali dovra' concentrarsi, nei prossimi mesi, il controllo sociale di tutta quella Calabria che vuole cambiare passo e cambiare la storia della nostra terra». Agi