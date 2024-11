Il professionista non ha dubbi: «Il nostro sindacato dovrà essere componente attiva per il rilancio della Calabria»

Umberto Calabrone è il nuovo segretario della Fiom Cgil Calabria. Il punto di riferimento della Camera del Lavoro di Cosenza passa così a ricoprire un incarico di natura regionale a margine dell'attività sindacale svolta nel capoluogo bruzio. Fino al 20 dicembre resterà in carica anche all’ombra della Sila, poi saranno rinnovati i quadri cittadini. Probabile che gli subentri il suo vice, Massimiliano Ianni.



Umberto Calabrone prende il posto di Massimo Covello a margine dell’elezione ottenuta nel congresso della Fiom Cgil Calabria tenuto oggi a Lamezia Terme. Dopo gli otto anni trascorsi a Cosenza, è pronto a vivere una nuova esperienza. «Sono contento per l’incarico attribuitomi dai compagni e delle compagne - ha dichiarato a LaC -. La Fiom è una categoria importante per il nostro sindacato, fa parte della Cgil da 120 anni e dovrà essere componente attiva per il rilancio economico della Calabria».



Calabrone sembra avere già le idee molto chiare. «Anche l’industria metalmeccanica sta cambiando con la digitalizzazione e bisogna far sì che i fondi del Pnrr rendano la nostra regione sempre più appetibile. Auspichiamo - conclude - un piano complessivo regionale miri proprio a questo».