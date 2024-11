Un appello ai sindaci dell’Unione dei Comuni Monti Ma.Re affinché «si tracci un progetto che metta insieme la bellezze del mare, il verde delle colline e le rigogliose foreste per dare vita ad un progetto turistico innovativo e qualificato che dia giusto risalto a questo meraviglioso patrimonio. In questa direzione propongo la creazione di una mappa di sentieri naturalistici che includa tutto il comprensorio per ipotizzare una nuova forma di turismo: l’Ippoturismo».



A farlo è Francesco Marsico, assessore all’area economica-finanziaria del Comune di San Mango d’Aquino, che spiega che «l’ippoturismo o turismo equestre punta ad offrire al turista la possibilità di staccare dallo stress quotidiano per immergersi nella natura attraverso la riscoperta di luoghi incantevoli usufruendo di lunghe passeggiate a cavallo per ritrovarsi con se stessi in pieno relax».



«Il mio auspicio è quello di stimolare giovani e meno giovani a mettersi in gioco per materializzare un’ipotesi che a lungo periodo potrebbe creare dei canali di occupazione rilevante», dice Marsico spiegando che «quanto detto rientra in un progetto che mira a far conoscere le bellezze delle nostre zone, ma nello stesso tempo alla creazione di un servizio completo che porti un indotto economico non indifferente».



«L’idea – si legge in una nota - è quella di elaborare un “pacchetto di servizi” che accompagni i turisti dall’arrivo fino alla partenza, pianificando delle vacanze diverse dal solito e rendendo il soggiorno un’esperienza da non dimenticare. La visione complessiva del progetto punta a realizzare un piano strategico per il turismo territoriale che diventi, nel tempo, fiore all’occhiello del territorio regionale».