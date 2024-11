Un consorzio di comuni per far crescere la Costa degli Dei e per rilanciare le sue potenzialità turistiche. È questa la proposta del senatore Giuseppe Mangialavori. Il “Consorzio Costa degli Dei” sarà costituito dai Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, per il quale lo Stato erogherà annualmente un contributo di 15 milioni di euro.

«Le potenzialità della Costa degli Dei – spiega Mangialavori – non sono state pienamente sfruttate in passato, a causa della presenza di strutture e infrastrutture non al passo coi tempi e di collegamenti del tutto insufficienti. Questa legge, dunque, si pone l'obiettivo di implementare la vocazione turistica dell'area attraverso il potenziamento dei sistemi della ricettività, dei trasporti, senza mai derogare alla tutela dell’ambiente costiero e delle aree marine».

Il Consorzio avrà la durata di vent’anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati. Il suo Statuto entrerà in vigore in seguito all'approvazione dei vari consigli comunali, che designeranno anche i loro rappresentanti.

Scopo del progetto è il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali, con particolare riferimento al sistema stradale, la valorizzazione di tutti gli elementi culturali presenti nell'area, la tutela dell’ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine e la realizzazione di interventi per la riconversione di aree industriali dismesse. «Questa proposta di legge rappresenta un'occasione imperdibile – conclude il senatore – per rilanciare la Costa degli Dei, punto di riferimento imprescindibile del turismo internazionale». L'iniziativa, alla quale parteciperanno i rappresentanti istituzionali del territorio, sarà presentata ufficialmente venerdì 27 luglio a Tropea.