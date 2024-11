Innovazione, spirito di iniziativa, senso della sfida, coraggio. Sono gli ingredienti di una bella storia tutta calabrese, che ruota attorno a una startup che vede protagonisti un 32enne, Antonio Pagliaro, inventore di un mini-frantoio domestico che permette di avere l’olio fresco in casa in pochi secondi, e giovani imprenditori che hanno creduto in questo progetto diventandone partner: Nino Musacchio (Gm-Termoidraulica) e Alfredo Citrigno (Gruppo Citrigno).



“Il tuo olio d’oliva fresco, premendo un pulsante”: è questo in sintesi il senso di questa startup. Sede legale a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e sede operativa a Cosenza, già vincitrice del premio “Best Food Experience a Seeds&Chips”, “Fresco” ha brevettato il mini-frantoio, “Eva”, circa 28 centimetri di diametro e 30 centimetri in altezza.



La macchina spreme polpe di oliva denocciolate abbattute con rapido procedimento di raffreddamento a poche ore dalla raccolta. In poco tempo permette di ottenere un olio fatto in casa. È già stato definito il “NespressoTm dell’Olio”, e ha già attirato l’attenzione delle più accreditate e riviste specializzate, di settore ma non solo e, soprattutto, l’attenzione e il sostegno di investitori e partner internazionali come Metro Group, Techstars, e anche calciatori di grido Antonio Nocerino (già Juventus, Milan e Torino) e il centravanti della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile: a loro si aggiungono i due imprenditori calabresi Musacchio e Citrigno.



«Si tratta – hanno detto i due imprenditori – di una starup che rappresenta un’autentica eccellenza, a conferma che la Calabria è una terra che produce grandi talenti ed esprime delle potenzialità enormi. Per questo – hanno osservato Musacchio e Citrigno - siamo impegnati nel valorizzare questa iniziativa innovativa».

“Eva” sarà per la prima volta a Ces 2020 a Las Vegas, uno degli eventi di settori più importanti su scala mondiale.